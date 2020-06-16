В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба Следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.

По данному факту Следственным отделом по городу Кировску СУ СК по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Личность погибшего будут устанавливать по серийному номеру грудных имплантов, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что тело нашел одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга, который купался в реке.

Проведено совещание с сотрудниками ОМВД России по Кировскому району. Составлен план следственно-оперативных мероприятий. Назначена медицинская судебная экспертиза. Дно реки обследуют водолазы.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.