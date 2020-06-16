В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

16 июня 2020     7
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба Следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.

По данному факту Следственным отделом по городу Кировску СУ СК по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Личность погибшего будут устанавливать по серийному номеру грудных имплантов, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что тело нашел одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга, который купался в реке.

Проведено совещание с сотрудниками ОМВД России по Кировскому району. Составлен план следственно-оперативных мероприятий. Назначена медицинская судебная экспертиза. Дно реки обследуют водолазы.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора продемонстрировали средства обеспечения безопасности на воде
Врио губернатора продемонстрировали средства обеспечения безопасности на воде

В Севастополе прошёл смотр средств, которые должны обеспечить безопасность людей на воде. Причем свою технику временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя …


В Севастополе отменили дорожный налог для узников нацизма
В Севастополе отменили дорожный налог для узников нацизма

Бывшим узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительно заключения, проживающим в Севастополе, больше не нужно платить транспортный налог. Соответствующий …


Севастополь получил более 50 млн рублей от нарушителей природоохранного законодательства
Севастополь получил более 50 млн рублей от нарушителей природоохранного законодательства

Больше 50 миллионов рублей штрафов за нарушение природоохранного законодательства поступило в бюджет города. Об этом рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова. …


В Севастополе за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить профсоюзы
В Севастополе за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить профсоюзы

В Севастополе за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить наблюдатели от профсоюзов. Список наблюдателей пока формируется, но уже известно, …


Минтруд предложил разрешить «Почте России» принимать заявления на соцпомощь
Минтруд предложил разрешить «Почте России» принимать заявления на соцпомощь

Минтруд России предложил наделить «Почту России» новыми социальными функциями. В почтовых отделениях могут начать принимать заявления от населения на оказание …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты