В Липецкой области рассказали о внедрении бережливого производства

3 июня 2020     10
В Липецкой области рассказали о внедрении бережливого производства

Предприятия Липецкой области в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» внедряют инструменты бережливого производства, а их руководители учатся устранять потери. Об этом сообщает телеканал «Вести Липецк».

По его данным, участниками нацпроекта стали машиностроители, производители стройматериалов и дорожники Липецкой области. Госпрограмма для них предусматривает и отдельные условия поддержки по линии Фонда развития промышленности (ФРП). Речь идет о льготных займах на модернизацию производства и техперевооружение. Их размер достигает 300 миллионов рублей.

«Предприятие, реализовав проект, вместе с нами получает сертификат. Когда предприятие проходит чек-лист ФРП, набирает более 21 балла зрелости и появляется уровень роста, то оно получает возможность получить займ для более большого скачка: до 300 миллионов под один процент. Более того, первый год является льготным», — рассказал старший руководитель регионального центра компетенций Николай Светов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Источник: Лента.Ру

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