В Ливии погиб предполагаемый российский наемник

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник. Видеозапись, на которой показано тело погибшего, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии показали тело и личные вещи, предположительно, гражданина России. Он погиб в ходе боев на юге ливийского города Триполи, откуда днем отступили силы Хафтара.

Ранее ПНС заявили об успешном наступлении к югу от Триполи и оттеснении Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. ПНС заняли ряд важных стратегических точек в двух направлениях от столицы.

21 мая ЛНА пригрозила осуществить в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских самолетов. По информации министра внутренних дел ПНС Фатхи Башага, Россия отправила Хафтару транзитом через Сирию восемь самолетов. Речь идет о шести МиГ-29 и двух Су-24.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас там параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА.

Источник: Лента.Ру