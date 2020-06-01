В Лос-Анджелесе демонстранты испортили кинотеатр Квентина Тарантино

1 июня 2020     15
В Лос-Анджелесе демонстранты испортили кинотеатр Квентина Тарантино

В Лос-Анджелесе принадлежащий Квентину Тарантино кинотеатр New Beverly Cinema пострадал на фоне протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Об этом в воскресенье, 31 мая, пишет The Hollywood Reporter.

Фотографии испорченного фасада здания опубликовал директор заведения Жюль Маклин в своем Twitter. На них видно, что стены кинотеатра исписаны нецензурными ругательствами в отношении полицейских.

Позже Маклин поблагодарил своих подписчиков за слова поддержки и призвал их «продолжать быть добрыми».

Aftermath. pic.twitter.com/gyL6CObkNA

— Jules McLean (@RedRyder) May 31, 2020

Кинотеатр New Beverly Cinema находится в здании 1920-х годов, несколько лет назад его реконструировали. На момент инцидента он не работал уже несколько месяцев из-за ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса.

Массовые протесты во многих штатах США начались после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда 25 мая. В результате мирные акции переросли в столкновения с силовиками и беспорядки. Демонстранты бросали в правоохранителей бутылки и камни, а также крушили и грабили местные предприятия.

Для урегулирования ситуации было задействовано около 5 тыс. бойцов национальной гвардии США.

Источник: Газета Известия

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