В МЧС рассказали о мерах предосторожности во время самоизоляции

15 апреля 2020     1
В МЧС рассказали о мерах предосторожности во время самоизоляции

Регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилище.

Кроме того, по мнению спасателей, в период самоизоляции желательно свести к минимуму выходы на улицу.

При этом в МЧС предупреждают о необходимости сохранять дистанцию и избегать контактов с курьерами, доставляющими продукты и товары, а оплату осуществлять через электронные кошельки, мобильные приложения или портал «Госуслуги».

3 апреля Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса выпустил рекомендации по дезинфекции помещений с помощью средств на основе спирта и хлора.

По состоянию на 15 апреля, в России зарегистрированы более 21 тыс. случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли по меньшей мере 170 человек, поправились свыше 1,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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