В МЧС сообщили о локализации пожара в хосписе в Красногорске

Пожар в хосписе подмосковного Красногорска локализован на площади 18 кв. м. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, в результате пожара два человека погибли, 24 пострадали, сообщает РЕН ТВ.

Пожар в здании на Тенистой улице заметили очевидцы в ночь на 11 мая.

9 мая сообщалось, что возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса медучреждения на улице Вучетича в Москве. В больнице проходят лечение в том числе больные коронавирусом. При пожаре погибла пациентка больницы, других пострадавших нет.