В МЧС сообщили о локализации пожара в хосписе в Красногорске

11 мая 2020     1
В МЧС сообщили о локализации пожара в хосписе в Красногорске

Пожар в хосписе подмосковного Красногорска локализован на площади 18 кв. м. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, в результате пожара два человека погибли, 24 пострадали, сообщает РЕН ТВ.

Пожар в здании на Тенистой улице заметили очевидцы в ночь на 11 мая.

9 мая сообщалось, что возгорание произошло на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса медучреждения на улице Вучетича в Москве. В больнице проходят лечение в том числе больные коронавирусом. При пожаре погибла пациентка больницы, других пострадавших нет.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом
Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом

10 мая 2020, 23:57 Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в …


«Не переманиваем и не пиаримся»: что известно о конфликте Плющенко и хореографа Тутберидзе из-за перехода Трусовой
«Не переманиваем и не пиаримся»: что известно о конфликте Плющенко и хореографа Тутберидзе из-за перехода Трусовой

Между Евгением Плющенко и хореографом команды Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым вновь произошёл конфликт в публичном пространстве. Два специалиста обменялись эмоциональными …


Тактаров оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Гэтжи
Тактаров оценил шансы Нурмагомедова в поединке с Гэтжи

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров высказался о шансах россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Джастином …


В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома
В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома

В Татарстане с 12 мая отменят пропуска, необходимые для выхода из дома. Об этом сообщается в постановлении на официальном портале …


В российском городе загорелся хоспис
В российском городе загорелся хоспис

В подмосковном Красногорске загорелся хоспис. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Внутри здания находятся 30 человек, из которых половина не может …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты