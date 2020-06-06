В МИД России поддержали межливийскую инициативу по прекращению огня

Москва одобряет инициативу Египта по прекращению огня и урегулированию конфликта в Ливии. Об этом в субботу, 6 июня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — приводит «РИА Новости» слова Богданова.

Он отметил, что Москва рассматривает каирскую инициативу как основу для начала политического процесса. Аналогичные предложения, как напомнил дипломат, звучали и с российской стороны.

Ранее в этот же день президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что на встрече в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром и главой Палаты представителей Агилой Салехом, удалось договориться прекратить огонь с шести часов утра 8 июня.

Вместе с тем, в Высшем госсовете и правительстве национального согласия Ливии, отвергли эти договоренности, так как заявили, что будут придерживаться только Схиратского соглашения и документов не его основе.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с ЛНА Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

В январе 2020 года на конференции в Берлине была достигнута договоренность о перемирии. Позже на конференции по безопасности в Мюнхене было решено создать комитет по наблюдению за ситуацией и контролю выполнения январского меморандума, однако уже в апреле Хафтар сообщил о переходе власти в стране к военным.

В конце мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что объявленное в январе перемирие в Ливии окончательно сорвано и боевые действия возобновились в полном объеме. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации обстановки.