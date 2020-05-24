В Минобрнауки назвали планируемые сроки зачисления абитуриентов в вузы

Зачисление в вузы России в этом году планируется завершить уже в августе. Об этом в воскресенье, 25 мая, заявил замминистра высшего образования и науки страны Дмитрий Афанасьев.

«Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график», ― рассказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Афанасьев подчеркнул, что зачисление начнется после того, как все желающие сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ), что планируется к концу июля.

Ранее, 21 мая, президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) с 29 июня. После этого разъяснил порядок его проведения.

13 мая Минпросвещения РФ объявило об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому языку и математике. Третий экзамен (по выбору) был отменен еще в апреле. ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году, остальным учащимся оценки в аттестат выставят по итогам года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 344 481 человека, умер 3541 пациент, выздоровели ― 113 299.

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