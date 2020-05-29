В Минобрнауки рассказали о проведении выпускных в вузах

29 мая 2020     18
В Минобрнауки рассказали о проведении выпускных в вузах

Решение о проведении очных выпускных российские вузы будут решать по согласованию с местными властями. Об этом в пятницу, 29 мая, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Минобрнауки России.

«Решение о проведении любых публичных мероприятий после 1 июня университеты будут принимать по согласованию с региональными властями в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте РФ. При благоприятных условиях празднование выпускного может пройти и в смешанном формате», ― рассказали агентству в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что российские творческие вузы смогут провести вступительные экзамены в очной форме при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.

Несколько недель назад в Минобрнауки сообщили, что в связи с эпидемиологической обстановкой документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении министерства, будут приниматься дистанционно. Срок подачи заявлений — с 20 июня до 17 августа.

В целом, по мнению главы ведомства Валерия Фалькова, вузы адаптировались к новым условиям работы на фоне пандемии коронавируса. Он признал, что альтернативы переходу на дистанционное обучение, когда началась эпидемия, не было.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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