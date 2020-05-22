В Минпросвещении рассказали о порядке зачисления в колледжи

22 мая 2020     11
В Минпросвещении рассказали о порядке зачисления в колледжи

Зачисление в колледжи в текущем году будет проходить по аттестатам, отмена основного госэкзамена (ОГЭ) на порядок приема не повлияет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов 22 мая.

«Отмена основного государственного экзамена — вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок», — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24».

В порядке поступления выпускников учреждений среднего профессионального образования в вузы также серьезных изменений не произошло, отметил Кравцов. Единственное, что изменилось, — процедура была переведена в электронную форму.

«Выпускники среднего профессионального образования поступают в высшие учебные заведения без единого государственного экзамена (ЕГЭ. — Ред.). Причем они поступают не на первый курс, а либо на второй, либо на третий курс идет зачисление», — рассказал он.

Об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому языку и математике Минпросвещения объявило 13 мая, третий экзамен (по выбору) был отменен еще в апреле. Итоговые оценки девятиклассникам будут выставлены на основе годовых.

ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году, остальным учащимся оценки в аттестат выставят по итогам года, пишет «Газета.ру». Сдача экзамена начнется 29 июня, подробное расписание уже опубликовал Рособрнадзор. Порядок тестирования ранее разъяснили в Минпрсовещения.

По состоянию на 22 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 326 448, в том числе 8894 — за последние сутки. 99825 человек вылечились. 3249 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Минпросвещении рассказали о порядке зачисления в колледжи
В Минпросвещении рассказали о порядке зачисления в колледжи

Зачисление в колледжи в текущем году будет проходить по аттестатам, отмена основного госэкзамена (ОГЭ) на порядок приема не повлияет. Об …


Авиабомбу обнаружили при строительстве трассы «Таврида» под Севастополем
Авиабомбу обнаружили при строительстве трассы «Таврида» под Севастополем

При строительстве трассы «Таврида» рабочие обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Республике …


В Севастополе мужчина подозревается в краже денег из платёжных терминалов
В Севастополе мужчина подозревается в краже денег из платёжных терминалов

Полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств из платёжных терминалов. Мужчина дал признательные показания. Как установили правоохранители, 22-летний житель Республики …


Газоснабжение большинства потребителей Гагаринского района восстановлено
Газоснабжение большинства потребителей Гагаринского района восстановлено

Об этом заявили в Департаменте городского хозяйства. Во вторник без голубого топлива остались 38 тысяч квартир и почти три тысячи …


Россия ответила на план США выйти из Договора по открытому небу
Россия ответила на план США выйти из Договора по открытому небу

В МИД России ответили на план США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Это решение прискорбно, но не вызывает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты