В Минпросвещении рассказали о порядке зачисления в колледжи

Зачисление в колледжи в текущем году будет проходить по аттестатам, отмена основного госэкзамена (ОГЭ) на порядок приема не повлияет. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов 22 мая.

«Отмена основного государственного экзамена — вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок», — сказал министр в эфире телеканала «Россия-24».

В порядке поступления выпускников учреждений среднего профессионального образования в вузы также серьезных изменений не произошло, отметил Кравцов. Единственное, что изменилось, — процедура была переведена в электронную форму.

«Выпускники среднего профессионального образования поступают в высшие учебные заведения без единого государственного экзамена (ЕГЭ. — Ред.). Причем они поступают не на первый курс, а либо на второй, либо на третий курс идет зачисление», — рассказал он.

Об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому языку и математике Минпросвещения объявило 13 мая, третий экзамен (по выбору) был отменен еще в апреле. Итоговые оценки девятиклассникам будут выставлены на основе годовых.

ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году, остальным учащимся оценки в аттестат выставят по итогам года, пишет «Газета.ру». Сдача экзамена начнется 29 июня, подробное расписание уже опубликовал Рособрнадзор. Порядок тестирования ранее разъяснили в Минпрсовещения.

По состоянию на 22 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 326 448, в том числе 8894 — за последние сутки. 99825 человек вылечились. 3249 пациентов скончались.

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