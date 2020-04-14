В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с российскими школьниками в США

Госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве просвещения России 14 апреля.

В настоящее время министерство совместно с МИД России и регионами пытается разыскать контакты школьников, которые могли отправиться в США по частным программам, чтобы оказать им возможную помощь и поддержку семьям.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в США оказались в сложной ситуации 74 школьника из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса.