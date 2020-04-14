В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с российскими школьниками в США

14 апреля 2020     17
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с российскими школьниками в США

Госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве просвещения России 14 апреля.

В настоящее время министерство совместно с МИД России и регионами пытается разыскать контакты школьников, которые могли отправиться в США по частным программам, чтобы оказать им возможную помощь и поддержку семьям.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в США оказались в сложной ситуации 74 школьника из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Благочинный Севастополя облетел город с иконами и молитвами
Благочинный Севастополя облетел город с иконами и молитвами

В Вербное воскресенье, в праздник Входа Господня в Иерусалим благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта облетел на самолете Севастополь с …


Люди пытаются пробраться в Севастополь по грунтовым дорогам в обход блокпостов
Люди пытаются пробраться в Севастополь по грунтовым дорогам в обход блокпостов

Ещё утром один из пяти севастопольских антивирусных блокпостов располагался в районе села Гончарное. К обеду вторника он переехал дальше, в …


Обвиненные в заражении строителей Белорусской АЭС россияне оказались здоровы
Обвиненные в заражении строителей Белорусской АЭС россияне оказались здоровы

Россиянам, задействованным в строительстве Белорусской АЭС, несколько раз перепроверяли их тесты на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Они оказались здоровы, их отправили …


В мире почти не осталось мест для хранения нефти
В мире почти не осталось мест для хранения нефти

Уже через три-четыре недели во всем мире станет негде хранить нефть. Такой прогноз дал глава одного из крупнейших энергетических трейдеров …


Google выпустит собственный процессор
Google выпустит собственный процессор

Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах. Об этом сообщает знакомый с ситуацией в компании источник издания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты