В Минпросвещения России допустили отмену ОГЭ в этом году

Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить. Об этом заявили в Минпросвещения России.

Израильские ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от коронавируса Ученые Израильского института биологических исследований (IIBR) в городе Нес-Циона сделали значительный прорыв в разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщил …



В Минпросвещения России допустили отмену ОГЭ в этом году Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить. Об этом заявили в Минпросвещения России. Новость дополняется …



В Севастополе провели персональный парад для кавалера ордена Красной Звезды Сегодня с наступающим Днём Победы военнослужащие Черноморского флота поздравили ветерана Виктора Коваленко. Он участвовал в боях за освобождение Польши и …



Два человека погибли в ночном ДТП в Сакском районе В 22.36 в службе спасения приняли сообщение, что в Сакском районе Крыма на трассе Охотниково-Евпатория, при въезде в Охотниково произошло …

