В Минпросвещения России допустили отмену ОГЭ в этом году

Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить. Об этом заявили в Минпросвещения России.
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Источник: Газета Известия
Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить. Об этом заявили в Минпросвещения России.
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Источник: Газета Известия
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