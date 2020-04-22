В Минсельхозе исключили возможность дефицита продуктов в России

Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия в России. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Минсельхоза в среду, 22 апреля.

«Потребности России в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса», — отмечается в релизе.

В ведомстве добавили, что, по данным Росстата за I квартал 2020 года индекс производства пищевой продукции составил 109,9%, напитков — 101,4%, табачных изделий — 103,3%. Больше всего удалось нарастить производство картофеля переработанного и консервированного — 127,5%, масла подсолнечного нерафинированного — 120,5%, масла сливочного — 116,1% и сыров — 115,5%.

С 12 апреля в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входит Россия, Армении, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, действует запрет на вывоз ряда продовольственных товаров. До 30 июня из этих стран запрещено вывозить гречку, рис, рожь, репчатый лук, чеснок, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Меру ввели, чтобы обеспечить жителей достаточным количеством продовольствия во время пандемии коронавирусной инфекции. Список формировали исходя из повышенного спроса на эти продукты.

В то же время 20 апреля президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что на складах в России остаются существенные запасы гречневой крупы.

«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи», — цитирует его «Газета.ру».