В Минске отменили репетицию парада Победы

30 апреля 2020     17
В Минске отменили репетицию парада Победы

В Минске отметили репетицию парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», репетиция должна была состояться в ночь на четверг, 30 апреля.

Власти планировали перекрывать один из проспектов в белорусской столице. Солдат привезли на автобусах, однако уже через час увезли, ограничения движения сняли. Минобороны не сообщило подробностей. При этом репетиция воздушной части состоялась, а генеральная репетиция парада запланирована на 5 и 7 мая.

Ранее из-за пандемии коронавируса парад на 9 Мая отменили Россия и Казахстан. От празднования юбилея победы решили отказаться в Молдавии и в Риге. Белорусские власти утверждали, что все торжественные мероприятия в республике состоятся.

Источник: Лента.Ру

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