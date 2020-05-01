В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Якушева

1 мая 2020     11
В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Якушева

Состояние министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая с коронавирусом, нормальное, он находится на связи с коллегами. Об этом «Известиям» рассказали в Минстрое.

Отмечается, что руководство Минстроя регулярно проходит проверки на коронавирус. И изначально заболевание выявили у замминистра Дмитрия Волкова.

«У министра КТ показала болезнь только сегодня, до этого признаков болезни не было», — указали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что Минстрой еще с конца марта строго следует правилам и проводит совещания и мероприятия в онлайн-режиме, а более 80% сотрудников ведомства работают удаленно, находясь на самоизоляции.

Якушев ранее в пятницу отметил, что сам принял решение о госпитализации и будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из московских больниц.

Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Глава правительства также ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным на 1 мая, в России выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом, скончались более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 13 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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