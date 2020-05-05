В Минстрое рассказали о выросших долгах за услуги ЖКХ в 2019 году

5 мая 2020     11
В Минстрое рассказали о выросших долгах за услуги ЖКХ в 2019 году

Общая сумма задолженности за услуги ЖКХ в России по итогам 2019 года составила 1,39 трлн рублей. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили «Известиям» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

По итогам 2019-го из общей суммы долгов за жилищно-коммунальные услуги, задолженность граждан — по предварительным данным — составила 615 млрд, рассказали в ведомстве.

По информации Минстроя, в предыдущие годы общая сумма задолженности постепенно увеличивалась: в 2017-м показатель был равен 1,33 трлн рублей, в 2018-м — 1,37 трлн. При этом уровень собираемости платежей населения тоже вырос — с 95,7% в 2017 году до 96% по итогам 2019-го, подчеркнули в ведомстве.

При этом в Минстрое добавили, что в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ситуация может ухудшиться, концу года общая сумма долгов может достичь 1,6 трлн рублей.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 мая.

Источник: Газета Известия

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