В Минтруде РФ оценили идею сократить январские праздники

В Министерство труда России поступил проект о сокращении новогодних праздников в 2021 году. Об этом во вторник, 16 июня, «РИА Новости» сообщила пресс-служба ведомства.

В Минтруде напомнили, что нерабочие дни в РФ установлены Трудовым кодексом, который определяет, что с 1 по 6 января, а также 8 января являются Новогодними каникулами, а 7 января празднуется Рождество Христово.

В ведомстве подчеркнули, что данный вопрос можно решать только в ходе дискуссий с работодателями и работниками, отмечает телеканал «Звезда».

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что ФНПР выступает против предложения о сокращении Новогодних каникул, поскольку оно идет вразрез с правами работников и «не компенсирует три месяца простоя экономики».

Раскритиковал инициативу экономист Денис Ракша. В эфире НСН он рассказал, что весь частный бизнес все равно уйдет на каникулы. Можно заставить работать госучреждения, а компании непрерывного цикла так и так работают, к ним это вообще не относится

Ранее в тот же день сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января. По его мнению, это поможет компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии коронавируса, напоминает RT.