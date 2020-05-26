В минус без плюса

Неназванные трейдеры заявили уважаемому агентству Reuters, что в Европе цены на природный газ по краткосрочным контрактам на поставку могут упасть до нуля и даже уйти в минус. Речь, разумеется, идет о гипотетической ситуации. В случае если она станет реальностью, в той или иной степени пострадают все поставщики газа. Но больше всех те из них, которые охотнее прочих шли на поводу у Еврокомиссии, сокращая в своих контрактах долю нефтяной привязки.

Проблемы европейского рынка ни для кого не секрет. За прошлый год многие игроки накопили избыточные запасы, опасаясь транзитного кризиса на украинском направлении. В то же время возросли поставки сжиженного природного газа, значительная доля которого шла в Европу из-за ограничений, которые ввел Китай против американских производителей.

Транзитный контракт был подписан, кризиса не произошло. Накопленные запасы начали стремительно распродаваться, так как за хранение необходимо было платить. Негативным фактором стала теплая зима — газа требовалось меньше, чем обычно. Затем началась пандемия, и многие государства ввели ограничения для своих граждан. Потребление энергоносителей закономерно сократилось.

Можно сказать, что качественно на европейском рынке повторяется ситуация 2009–2010 годов, когда в Евросоюзе наблюдался переизбыток предложения, вызванный сокращением спроса и ростом поставок из Катара. Но количественно разница очевидна — наблюдаемый сегодня переизбыток больше. Он более остро ощущается рынком, поэтому цены на спотовых площадках летят вниз.

Но конкретная ценовая ситуация может сильно различаться в зависимости от региона. Так, на прошлой неделе цены на крупнейшей в Евросоюзе площадке TTF (Нидерланды) опускались до $31,5 за 1 тыс. куб. м. В то же время на расположенном в Баумгартене CEGH (Австрия) цена была в полтора раза выше — $46,4. Баумгартен — одна из точек сдачи в рамках экспортных контрактов «Газпрома».

Стоит учесть, что указанные котировки лишь частично отражают ценовую карту европейского газового рынка, так как он не исчерпывается сектором краткосрочных поставок. Не стоит забывать, что большая часть голубого топлива торгуется в Европе по долгосрочным контрактам. Впрочем, Еврокомиссия проделала большую работу, заставив крупных поставщиков уйти от нефтяной привязки в них. За последние 10 лет биржевая привязка стала доминировать в долгосрочных контрактах. Особенно в этом преуспела Норвегия, взяв под козырек и переориентировавшись на спот.

«Газпром» также уступил европейским правилам, но сохранил более 40% нефтяной привязки. Это означает, что в значительной мере на итоговую цену для покупателя российского газа влияет цена на нефть и ряд нефтепродуктов. Притом за основу берутся цены полугодичной давности (сейчас — конца осени 2019 года). В этом смысле «Газпром» находится в более выгодном положении, чем его коллеги из Норвегии. И в нынешней экстраординарной ситуации европейские покупатели российского газа вряд ли могут воспользоваться решением ЕК от мая 2018 года, согласно которому они имеют право требовать пересмотра цены, ориентируясь на биржевые котировки.

Также нынешняя ситуация бьёт по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). В основном пострадал импорт из США, так как некоторым игрокам оказалось выгоднее отказаться от американского СПГ и заплатить штраф (по принципу «сжижай или плати»), чем везти этот ресурс на европейский рынок. Разумеется, здесь приходилось выбирать не между хорошим и лучшим, а между плохим и худшим.

Фактически значительная доля поставщиков СПГ в Европе сейчас работает в ноль или даже в минус. Но, вероятно, происходящее позволит избавиться от части «бумажного» газа, который торгуется на биржах в ЕС.

А в том маловероятном случае, если биржевые цены и правда достигнут нуля, произойдёт вымывание многих поставщиков. Вслед за этим наступит и дефицит, последствия которого — резкий рост цен.

Но пример с уходящими в глубокий минус фьючерсами на WTI, который используется агентством Reuters, нельзя назвать адекватным. Как минимум из-за огромной разницы между рассматриваемыми рынками. Специфическая ситуация, которая привела к отрицательным ценам на небольшую долю торгуемой WTI, в Европе повториться не может.

Есть немалая вероятность, что летом начнет восстанавливаться спрос, а с ним цены на газ оттолкнутся от дна. Но принципиального восстановления до комфортных для отрасли уровней в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Если только на европейском рынке не произойдут экстраординарные события. Но осенью, скорее всего, цены начнут возвращаться на достаточно комфортные уровни. Это также благоприятно скажется на стоимости в рамках долгосрочных контрактов «Газпрома», так как к этому моменту на нее будут давить низкие цены на нефть, которые наблюдаются этой весной.

В России также существует биржевая торговля голубым топливом. В 2019 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже реализация природного газа составила примерно 12,9 млрд куб. м. На фоне суммарной добычи в 737,8 млрд куб. м (считая и попутный нефтяной газ) это небольшая величина.

Крупнейший российский поставщик «Газпром» реализует голубое топливо по регулируемым государством ценам. Они зависят от категории, к которой относится потребитель и от ценового пояса, в котором он располагается. Также на нашем рынке представлены независимые игроки, наиболее заметными из которых являются «Роснефть» и НОВАТЭК. Они имеют возможность реализовывать газ дешевле. Компании предпочитают работать по долгосрочным договорам.

Перед кризисом 2008–2009 годов в нашей стране прорабатывался вопрос о переводе внутреннего ценообразования на принцип импортного паритета. То есть цена в Европе минус транспортные расходы. Но от этой идеи отказались. Поэтому на протяжении последних 10 лет внутренние цены для конечного потребителя в нашей стране были в разы ниже биржевых цен в Евросоюзе. Не стоит путать биржевые цены с теми затратами, которые ложатся на плечи конечных потребителей. Цены для конечного потребителя выше в разы. Они различаются в зависимости от страны и ее внутренней политики, но, разумеется, никто не продает домохозяйствам газ по €40 за 1 тыс. куб. м. И тем более бесплатно.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора