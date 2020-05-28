В Минздраве объяснили новые правила статистики по больным COVID-19

Главный внештатный патологоанатом Минздрава, академик РАН Георгий Франк рассказал подробности о разработанных методических рекомендациях о формировании статистики по коронавирусу.

27 мая Минздрав опубликовал документ, согласно которому люди с положительным тестом на COVID-19, но отсутствием симптомов, не будут включаться в статистику заболеваемости и смертности.

Франк был одним из руководителей рабочей группы, которая подготовила рекомендации в соответствии с новой классификацией болезней Всемирной организации здравоохранения.

По словам эксперта, нельзя считать, что человек скончался от коронавируса, если у него был положительный тест, но отсутствовали проявления болезни и имелись другие заболевания.

«Он умирает от какой-то другой причины. У человека может быть опухоль, у человека может быть аневризма аорты, человек может получить инсульт или инфаркт, когда у него практически нет COVID-19, ― у него могут быть другие болезни», ― приводит слова Франка РЕН ТВ.

Академик подчеркнул, что только от наличия коронавируса в организме умереть нельзя. Причиной смерти человека с бессимптомным COVID-19 являются другие тяжелые болезни.

При этом Франк указал, что в РФ проводят вскрытие 98% умерших от инфекционных заболеваний, что позволяет точно установить причину смерти.

По его словам, так не делают ни в одной другой стране мира.

По состоянию на 27 мая, в России выявлено более 370 тыс. случаев COVID-19, умерли 3968 пациентов, выздоровели ― 142 208.

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