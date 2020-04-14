В мире почти не осталось мест для хранения нефти

Уже через три-четыре недели во всем мире станет негде хранить нефть. Такой прогноз дал глава одного из крупнейших энергетических трейдеров Gunvor Торбьорн Торнквист, передает РИА Новости.

На данный момент места в наземных хранилищах и танкерах почти не осталось. К тому же трейдеры активно скупают нефть на спотовом рынке, поскольку она стоит меньше, чем по фьючерсным контрактам.

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Такая ситуация позволяет им получить дополнительный доход — купленная дешевая нефть позднее перепродается дороже с отложенной поставкой.

По мнению Торнквиста, если общее сокращение добычи после сделки ОПЕК+ остановится на уровне 12-13 миллионов баррелей в сутки, то переломить тенденцию не удастся. Глава Gunvor объяснил, что в апреле предложение превышает спрос на 25 миллионов баррелей.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак указывал, что с учетом стран, не подписавших соглашение, снижение добычи составит 15-20 миллионов баррелей. Страны ОПЕК+ обязались убрать с рынка 9,7 миллионов, плюс Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт готовы взять на себя дополнительные обязательства на два миллиона баррелей.

Между тем в России нефтеперерабатывающим заводам также вскоре станет негде хранить продукцию, и они будут вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов. Остановить производство невозможно по техническим причинам.

Источник: Лента.Ру