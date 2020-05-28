В мире резко вырос спрос на курортное жилье

28 мая 2020     16
В мире резко вырос спрос на курортное жилье

Количество бронирований жилья для отдыха на платформах краткосрочной аренды недвижимости резко выросло по всему миру. Данный показатель увеличился на 127 процентов по сравнению с апрелем 2020-го. Об этом говорится на сайте аналитической компании AirDNA.

Если в апреле число заказов не превышало 916 тысяч, то теперь оно перевалило за два миллиона. Это связано, в первую очередь, с ослаблением карантинных мер и открытием границ. Наибольшей популярностью пользуются даты в конце года — период рождественских праздников.

Материалы по теме

00:02 — 24 апреля

Рынок быстрее всего восстанавливается в таких городах Европы, как Ницца, Марсель (Франция), Берлин, Лион (Франция) и Неаполь (Италия) — в среднем спрос вырос здесь на 150-200 процентов. Но настоящий бум наблюдается в Новой Зеландии — только в одном курортном Куинстауне зафиксировали скачок до 960 процентов.

Ранее в Италии зафиксировали рост нерезидентов на рынке недвижимости. Риелторы наблюдали спрос на жилье в провинциях, граничащих с озерами. Эти районы были интересны покупателям из США, Германии, России, Швейцарии, Великобритании и Франции.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Президент СБР: не вижу смысла в присутствии Польховского в сборной России
Президент СБР: не вижу смысла в присутствии Польховского в сборной России

17:58 Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о ситуации с Валерием Польховский. РИА Новости В апреле сообщалось, что …


Собянин: нужно сохранить временные госпитали по коронавирусу
Собянин: нужно сохранить временные госпитали по коронавирусу

17:59 Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что временные многофункциональные центры для пациентов с коронавирусом необходимо …


В Севастополе в 2022 году построят базу парусного спорта
В Севастополе в 2022 году построят базу парусного спорта

В Казачьей бухте планируют построить современную тренировочную базу парусного спорта. В настоящее время проектировочные работы практически завершены. сообщили сегодня на …


В Крыму мужчина подозревается в похищении подростка
В Крыму мужчина подозревается в похищении подростка

Правоохранители задержали 59-летнего мужчину по подозрению в похищении несовершеннолетнего подростка в Республике Крым. Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что владелец …


Вильфанд заявил о ливне и граде 29 мая в Москве
Вильфанд заявил о ливне и граде 29 мая в Москве

Град, ливни и сильный ветер ожидается в Москве в пятницу, 29 мая. Об этом 28 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты