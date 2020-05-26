В мире задумались о «туристических пузырях» после пандемии коронавируса

Власти некоторых стран задумались о создании специальных условий для допуска туристов на свою территорию после пандемии коронавируса. Об этом пишет NBC News.

Речь идет о так называемых «туристических коридорах» или «туристических пузырях», которые позволят приезжим из государств с низким уровнем распространения заболевания свободно путешествовать по миру без необходимости проходить двухнедельный карантин.

Отмечается, что, к примеру, страны Прибалтики открыли друг для друга границы именно по такому принципу — их граждане проходят самоизоляцию по прибытии. При этом для туристов из других стран ограничения остаются в силе.

Аналогичную инициативу также предложили в Великобритании — министр транспорта Грант Шаппс назвал данный принцип «воздушным мостом», — и Греции, где заявили о готовности принять без карантина граждан стран Балканского полуострова, Балтии, Германии, Израиля и Кипра с возможным выборочным тестированием на COVID-19.

14 мая Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом текущего года после пандемии коронавируса. Согласно плану, чтобы открыться для туристов, государствам следует поэтапно и скоординированно запустить свободное передвижение и снять внутренний пограничный контроль — в первую очередь, между странами со схожей эпидемиологической ситуацией.

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Источник: Лента.Ру