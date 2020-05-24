В мире зафиксировано свыше 5 млн случаев заражения коронавирусом

24 мая 2020     13
В мире зафиксировано свыше 5 млн случаев заражения коронавирусом

Число официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 24 мая.

Всего на планете зафиксировано свыше 333 тыс. летальных исходов, причем 5,6 тыс. ― за прошедшие сутки. Согласно статистике ВОЗ, в мире 5 103 006 человек заразились коронавирусом, из которых за последние 24 часа ― 109 536 случаев.

Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке ― 2 282 488.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что новым очагом распространения коронавируса может стать Латинская Америка. Ситуацию в регионе можно сравнить с пиком пандемии COVID-19 в США и Европе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Источник: Газета Известия

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