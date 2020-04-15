В московские суды за сутки поступили 12 дел о нарушении самоизоляции

15 апреля 2020     1
В московские суды за сутки поступили 12 дел о нарушении самоизоляции

В суды Москвы поступили 12 дел, связанные с нарушением режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 15 апреля.

По словам официального представителя Мосгорсуда Ульяны Солоповой, некоторые из них были рассмотрены сегодня. Так, столичные суды рассмотрели два дела о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). В первом случае нарушитель находился в 500 м от дома, во втором — в 12 км. Оба получили штраф в размере 15 тыс. рублей.

Кроме того, Тверской районный суд Москвы оштрафовал хозяйку салона красоты за продолжение работы, несмотря на запрет Роспотребнадзора по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

14 апреля сообщалось, что в Москве за последние дни за нарушение правил торговли в условиях режима повышенной готовности оштрафовали 92 торговые точки. По его словам, общая сумма штрафов может составить более 12,5 млн рублей в зависимости от решений суда.

Президент Владимир Путин утвердил 1 апреля поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Исключение составляют магазины, продающие товары первой необходимости, продуктовые, зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках в районе касс должна быть нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в полтора метра.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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Источник: Газета Известия

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