В московском магазине украли бутылку виски стоимостью почти 13 тыс. рублей

27 апреля 2020     5
В московском магазине украли бутылку виски стоимостью почти 13 тыс

Мужчина украл из магазина в центре Москвы бутылку виски стоимостью почти 13 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, ТАСС сообщили в столичном ГУ МВД России.

По данным ведомства, в воскресенье в ОВМД поступила информация об инциденте на Большой Серпуховской, д. 31, к.11. Правоохранители установили, что мужчина взял с прилавка бутылку виски Macallan стоимостью в 12 тыс. 700 рублей и ушел с ней, не расплатившись.

По факту происшествия проводится проверка.

В феврале сообщалось о задержании мужчины, который украл бутылку элитного коньяка Louis Royer Eloge Grande Champagne за 66 тыс. рублей и разбил его, убегая. В результате мужчина получил телесные повреждения. Когда на место ЧП прибыла полиция, правонарушителю оказывали помощь врачи скорой, на его живот была наложена повязка.

Источник: Газета Известия

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