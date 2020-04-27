В московском метро начали установку бесконтактных санитайзеров

Автоматические санитайзеры начали устанавливать на станциях московского метро. Об этом сообщили в понедельник, 27 апреля, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Сейчас установлено 20 санитайзеров на станциях: «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая). Работа по установке продолжается», — цитирует агентство городских новостей «Москва» заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Санитайзеры будут установлены и на других станциях метро и МЦК, 28 апреля их будет уже больше 100 штук, добавил чиновник. Ликсутов уточнил, что на станциях с увеличенным пассажиропотоком планируется поставить большее число диспенсеров.

В этот же день сообщалось, что Минфин разработал меры поддержки предприятий по производству дезинфицирующей продукции. Ведомство предложило поправки в Налоговый кодекс, разрешающие им не платить акциз при закупках денатурированного этилового спирта. Законопроект уже внесен в кабмин.

Ранее в МЧС России призвали граждан не использовать водку при приготовлении антисептика. В ведомстве отметили, что использование растворов с концентрацией этанола ниже 60% и изопропилового спирта ниже показателя в 70% практически бесполезно, сообщает «Москва 24».

Также ведомство призвало граждан не использовать чистый спирт для дезинфекции кожи, поскольку это приводит к сухости, раздражению и зуду кожного покрова.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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