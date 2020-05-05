В Москве больница им. Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом

5 мая 2020     13
В Москве больница им

Два корпуса городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского в Москве были перепрофилированы для приема больных коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 5 мая, сообщении на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.

«За несколько дней на лечение поступило около 200 пациентов. На данный момент для больных подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для проведения реанимации и интенсивной терапии», ― отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что ГКБ была оснащена всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ и компьютерный томограф, передает «Газета.ru». При этом все койки оборудованы специальными консолями, предназначенными для подачи кислорода, если в этом возникает необходимости.

Ранее в этот день заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о том, что 78 корпусов федеральных и городских медучреждений на территории столицы оборудованы койко-местами для зараженных коронавирусной инфекцией. Общее количество дополнительно организованных коек превысило 30 тыс.

2 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городских больницах количество занятых коек увеличилось на 50% по сравнению с прошлой неделей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 5 мая в России общее число заболевших достигло 155 370 человек, умер 1451 пациент, выздоровели ― 19 865.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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