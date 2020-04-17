В Москве донорам плазмы для больных COVID-19 будут выплачивать деньги

Донорам плазмы для зараженных коронавирусом в Москве будут выплачивать деньги. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, сообщает УНИАН со ссылкой на новую статистику министерства здравоохранения. За сутки выявлен 501 …



Экономика Китая упала впервые за 30 лет Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике …



Раскрыты миллиардные заработки московских застройщиков В первом квартале 2020 года застройщики Московского региона продали жилья на 265,7 миллиарда рублей, следует из материалов ЦИАН, поступивших в …



В Москве донорам плазмы для больных COVID-19 будут выплачивать деньги Донорам плазмы для зараженных коронавирусом в Москве будут выплачивать деньги. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия …

