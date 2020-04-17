В Москве донорам плазмы для больных COVID-19 будут выплачивать деньги

Донорам плазмы для зараженных коронавирусом в Москве будут выплачивать деньги. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
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Источник: Газета Известия
Донорам плазмы для зараженных коронавирусом в Москве будут выплачивать деньги. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
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Источник: Газета Известия
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