В Москве еще 14 пациентов скончались от коронавируса

16 апреля 2020     4
В Москве еще 14 пациентов скончались от коронавируса

Еще 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве 16 апреля, сообщили в оперштабе.

Возраст умерших от 29 до 88 лет. У большинства из них были хронические заболевания, среди которых гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом.

В оперштабе отметили,что трое умерших лечились в честных клиниках.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом, скончались более 240 человек.

Ранее, в четверг, стало известно, что теперь все случаи ОРВИ в Москве начнут рассматривать как подозрение на коронавирус. Пациентам будет выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина, граждане будут штрафоваться.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе

Источник: Газета Известия

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