В Москве еще 188 пациентов вылечились от коронавируса

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса после лечения в больницах Москвы. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться», — цитирует ее в своем телеграм-канале оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам Раковой, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков, получили рекомендации. Всего в Москвы от коронавирусной инфекции излечились 687 человек, добавила заммэра.

По данным на 11 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 13,5 тыс. человек, 106 пациентов скончались, 1045 выздоровели. По состоянию на утро 11 апреля всего под наблюдением специалистов из-за подозрения на COVID-19 находились 159 тыс. россиян.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пока пропуска не нужны.

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