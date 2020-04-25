В Москве грабители избили молотком топ-менеджера Минобороны

25 апреля 2020     7
В Москве грабители избили молотком топ-менеджера Минобороны

В поселке Десеновское в Новой Москве был избит и ограблен 67-летний начальник одного из отделов Министерства обороны. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел около четырех часов утра в субботу, 25 апреля. Разбуженный шумом военный обнаружил возле сломанной входной двери своего дома троих злоумышленников с черными медицинскими масками на лицах. Они связали мужчину и его 67-летнюю супругу и стали спрашивать, где спрятаны деньги и драгоценности.

Чтобы заставить пенсионера говорить, преступники били его молотком по ногам. «Когда грабители пригрозили причинить боль его супруге, мужчина сдался и все рассказал». — утверждает источник издания в правоохранительных органах. Злоумышленники забрали у супругов несколько телефонов, наличные деньги, наручные часы и коллекцию серебряных монет, весившую около двух килограммов. В ту же ночь недалеко от Десеновского было ограблено еще несколько домов.

По данным Telegram-канала Baza, нападению также подвергся помощник замминистра обороны генерал-майор Александр Кирилин. Преступники разбили окно в его доме и вынесли все ценное.

В марте сообщалось, что сотрудники киевской полиции задержали грабителя, который ударил женщину молотком по голове ради ее сумочки. Пострадавшую спас капюшон и меховая шапка.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве грабители избили молотком топ-менеджера Минобороны
В Москве грабители избили молотком топ-менеджера Минобороны

В поселке Десеновское в Новой Москве был избит и ограблен 67-летний начальник одного из отделов Министерства обороны. Об этом сообщает …


Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira) снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus. Серия снимков, которые были …


Украинское «выжигающее российские войска» оружие попало в цель
Украинское «выжигающее российские войска» оружие попало в цель

Украина испытала реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Вільха-М» («Ольха-М»). Соответствующий ролик на Facebook выложил Генштаб Вооруженных сил страны. «Первым выстрелом …


«Оранжевый» уровень опасности объявили в Самарской области
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Самарской области

В Самарской области ожидается очень сильный ветер. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным МЧС, местами ветер усилится …


Второй массовый субботник состоялся в одном из городов на Сахалине
Второй массовый субботник состоялся в одном из городов на Сахалине

Жители города Анива Сахалинской области начали выходить на субботники по уборке территории. Вторая массовая уборка города состоялась 24 апреля. Как …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты