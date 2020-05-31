В Москве индекс самоизоляции на утро воскресенья составил 3,5

31 мая 2020     15
В Москве индекс самоизоляции на утро воскресенья составил 3,5

Индекс самоизоляции в Москве на 11:10 воскресенья, 31 мая, составляет 3,5 — это означает, что на улице есть люди. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса».

До начала распространения коронавирусной инфекции этот показатель в городе составлял 2,7 балла.

В других российских городах страны с населением более 1 млн в это же время индекс самоизоляции колеблется от 2,8 (Красноярск) до 3,4 (Санкт-Петербург).

«Яндекс» начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов в конце марта. Он оценивается по шкале от 0 до 5 баллов. Чем выше показатель, тем больше людей находятся дома. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — на улице есть люди, а 4–5 баллов — почти никого нет.

Режим самоизоляции в столичном регионе действует с 29 марта. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений в столице. С 1 июня возобновят работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания.

Кроме того, горожанам разрешили прогулки по графику. С графиком для жильцов каждого дома можно ознакомиться на портале столичной мэрии и в сервисе «Яндекс.Карты».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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