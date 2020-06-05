В Москве назвали самые популярные точки аренды автомобилей

5 июня 2020     16
В Москве назвали самые популярные точки аренды автомобилей

Москвичи чаще всего берут в аренду автомобили каршеринга около станций метро, расположенных в пределах Садового кольца. Об этом 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Самыми популярными точками аренды каршеринга стали Москва-Сити, а также станции метро «Белорусская», «Пушкинская», «Тульская». Кроме того, москвичи берут в аренду авто на пять дней и более на Озерковской набережной между «Павелецкой» и «Новокузнецкой» станциями метро и на Смоленском бульваре», — рассказали в пресс-службе.

Работа каршеринга была приостановлена 13 апреля из-за пандемии коронавируса. 25 мая сервисы «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», YouDrive вновь заработали, но на определенных условиях.

Так, машины перед передачей клиентам должны быть продезинфицированы. Граждане могут взять в аренду автомобиль на срок от пяти дней, для пользования необходимо также иметь пропуск на передвижение по Москве, который можно оформить бесплатно по телефону +7 (495) 777-77-77, через портал nedoma.mos.ru и отправив SMS-сообщение на номер 7377.

Позднее в столичной мэрии пригрозили каршеринговым компаниям санкциями за невыполнение условий возобновления работы.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня. С 1 июня разрешается работа предприятий непродовольственной торговли, прачечных-химчисток и ремонтных мастерских, а также частично сферы услуг. В тестовом режиме гражданам разрешили выходить на прогулки. Работа предприятий сферы услуг, музеев и театров воспрещается, они возобновят деятельность при условии самодисциплины со стороны горожан.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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