В Москве назвали условие проработки новых ограничительных мер из-за COVID-19

Если динамика заболевших коронавирусом будет расти, власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры.

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Источник: в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках 21:59 Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках с ограниченным количеством людей на …



В Крыму пассажирам отмененных поездов предложили альтернативные варианты Пассажиры, которые следуют на поезде из Москвы в Севастополь смогут добраться до Города-Героя от симферопольского вокзала на пригородной электричке или …



Вести Севастополь 22.04.2020. Выпуск 21:05 Главные темы программы: – В Севастополе уже завтра начнут делать тесты на коронавирус. Почему лабораторию так долго готовили к открытию? …

