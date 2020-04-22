В Москве назвали условие проработки новых ограничительных мер из-за COVID-19

Если динамика заболевших коронавирусом будет расти, власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Если динамика заболевших коронавирусом будет расти, власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
|
ФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
21:52 Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся …
|
Источник: в НХЛ рассматривают вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках
21:59 Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает вариант возобновления сезона в июле на нейтральных площадках с ограниченным количеством людей на …
|
В Крыму пассажирам отмененных поездов предложили альтернативные варианты
Пассажиры, которые следуют на поезде из Москвы в Севастополь смогут добраться до Города-Героя от симферопольского вокзала на пригородной электричке или …
|
Вести Севастополь 22.04.2020. Выпуск 21:05
Главные темы программы: – В Севастополе уже завтра начнут делать тесты на коронавирус. Почему лабораторию так долго готовили к открытию? …
|
Составлен список свободных от коронавируса стран
Более 20 стран и постоянно заселенных территорий все еще остаются свободными от коронавируса. Список в среду, 22 апреля, составила газета …