В Москве назвали условие проработки новых ограничительных мер из-за COVID-19

22 апреля 2020     12
В Москве назвали условие проработки новых ограничительных мер из-за COVID-19

Если динамика заболевших коронавирусом будет расти, власти Москвы будут прорабатывать новые ограничительные меры.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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