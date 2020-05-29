В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 3474 пациента

29 мая 2020     22
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 3474 пациента

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 3474 пациента. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3474 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 74 725», — сказала она.

В мэрии напомнили, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Кроме того, вылечившимся от COVID-19 людям предлагают стать донорами плазмы.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в столице. С 1 июня власти города начнут смягчать введенные из-за эпидемии ограничения. Москвичи смогут выходить на прогулки три раза в неделю по графику, а также заниматься спортом на свежем воздухе с 5 до 9 утра.

При этом обязательно соблюдение масочного и перчаточного режима.

Всего, по состоянию на 28 мая, в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом, умерли более 4 тыс. человек, выздоровели более 150 тыс.

Источник: Газета Известия

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