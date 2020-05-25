В Москве отменили почти 2,5 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках

Московская автодорожная инспекция (МАДИ) отменила почти 2,5 тыс. штрафов водителям за неверно оформленные пропуски на передвижение по Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Так, в 25 мая МАДИ аннулировала 2492 штрафа за ошибку при привязке номера машины к пропуску. К 19 мая было отменено более 130 штрафов, выписанных за то же нарушение.

«Количество отмененных штрафов увеличивается с каждым днем», — отметила пресс-служба в Telegram.

С 20 мая граждане могут обжаловать штрафы онлайн через специальный раздел «Обжалование штрафов» на mos.ru. Подать обращение можно в течение 30 дней. Кроме того, с жалобой можно обратиться по почте в районный суд или в Главное контрольное управление Москвы.

Ранее, 17 мая, в МВД рассказали, за какие действия в период пандемии грозит штраф.

Оформить цифровой пропуск на передвижение по Москве можно бесплатно по телефону +7 (495) 777-77-77 или через портал nedoma.mos.ru.

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