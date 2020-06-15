В Москве переболевшие COVID-19 сдали более 680 л плазмы крови

Более 680 л плазмы крови получено от тысячи москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.

«Около 1 тыс. доноров сдали плазму с антителами, 680 л у нас получено, это позволит сформировать некий запас. Более 600 человек получили плазму», — цитирует Буланова «РИА Новости».

По его словам, предварительные результаты показали, что при переливании плазмы есть повышение выживаемости у пациентов тяжелых групп. У пациентов средней тяжести переливание плазмы позволяет более чем на 50% уменьшить вероятность перехода на искусственную вентиляцию легких.

В понедельник столичный мэр Сергей Собянин посетил отделение переливания крови Городской клинической больницы № 52, пишет РИАМО. Он поздравил врачей и доноров с Всемирным днем донора крови, который отмечался накануне, 14 июня, и поблагодарил за доброе сердце и большой вклад в сбережение здоровья москвичей.

Мэр подчеркнул, что Московская служба крови является одной из крупнейших и эффективных в мире, передает НСН.

За минувшие сутки в России выявили 8246 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 537 210 случаев коронавируса. За весь период зарегистрирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

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