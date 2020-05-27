В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова

Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ в среду, 27 мая.

«Установлена причастность адвоката Сергея Щербакова, который накануне был задержан. По данным следствия, адвокат, обладая опытом работы и специальными познаниями, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества», — сказано в сообщении.

Другой фигурант дела, адвокат Фаиль Садретдинов объявлен в международный обыск, также задержан его 21-летний сын.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

14 мая сообщалось, что Садретдинов заочно арестован Пресненским судом Москвы.

Следствие считает, что он входил в группировку, которая обманом убеждала пожилых жителей Москвы и людей с вредными привычками подписать отказ от собственности на квартиры.