В Москве появилась банда «профессиональных соседей»

21 мая 2020     12
В Москве появилась банда «профессиональных соседей»

В Москве появились так называемые профессиональные соседи — они подселяются в квартиры, а затем обманом и угрозами лишают собственников жилья. Об этом сообщает агентство «Москва».

В качестве жертв мошенники чаще всего выбирают одиноких женщин или многодетных матерей-одиночек. Банда «профессиональных соседей» приобретает доли в квартирах, где проживают такие граждане, а затем заставляет продать их единственную жилплощадь по заниженной цене.

В настоящий момент Следственный комитет проверяет информацию о подобном случае — из квартиры на востоке Москвы выселили женщину с пятью детьми.

Ранее в квартиру многодетной семьи из Тюмени, которую собирались выселить из-за долгов по ипотеке, попыталась заселиться женщина с двумя детьми. Она взломала дверь с помощью слесаря и заявила, что является новым собственником жилья.

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Источник: Лента.Ру

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