В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Жители Москвы должны придерживаться пропускного режима и ограничительных мер по самоизоляции до 14 июня. Соответствующий указ мэр столицы Сергей Собянин подписал в среду, 27 мая.

Кроме того, для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, как и для поездок на работу, в медицинское учреждение или по личным делам по-прежнему требуется наличие цифрового пропуска. Для похода в магазин пешком разрешение не требуется.

Также в своем блоге Собянин сообщил, что с 1 июня в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции.

В рамках дальнейшего смягчения карантинных ограничений москвичам разрешат прогулки при условии нахождения на улице в масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты будут необходимы в том числе и при занятиях спортом. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на портале mos.ru.

Для посещения ожидается открытие всех городских парков и зеленых территорий за исключением парка «Зарядье». Мэр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в столице находится под контролем, а за соблюдением правил прогулок в Москве будут следить сотрудники полиции.

Собянин отметил, что с первого дня лета в российской столице будет разрешена непродовольственная торговля. Также клиентов начнут принимать химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. При этом ранее мэр подчеркнул, что заведения сферы услуг и общественного питания откроются в самую последнюю очередь.

В конце марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. С 15 апреля в столице были введены электронные пропуска для поездок по городу. 29 апреля мэр Москвы продлил пропускной режим в Москве до 11 мая, а затем подписал указ о продлении ограничительных мер до 31 мая.

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