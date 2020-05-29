В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника

29 мая 2020     14
В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника

Праздничный салют в честь Дня пограничника провели вечером 28 мая в Москве на Поклонной горе. В небо выпустили порядка 2 тысяч фейерверков разных калибров и расцветок.

Произвел залпы отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Небо над столицей выпустили свыше 50 видов фейерверков, включая «Ассоль», «Вега», Светлана», «Слава», «Рубин» и «Фиалка».

Из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ запустили около двух тысяч праздничных фейерверков.

День пограничника посвящен личному составу Пограничной службы ФСБ России, праздник традиционно отмечается 28 мая, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин выступил с торжественной речью, в которой поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России. Он поблагодарил их за добросовестную службу, за верность долгу и присяге, напоминает «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

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