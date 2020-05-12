В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

Еще 53 человека с подтвержденным диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус скончались за прошедшие сутки в Москве, сообщили 12 мая в оперативном штабе.

Оперштаб призвал москвичей в случае появления первых симптомов ОРВИ не заниматься самолечением, а сразу вызывать врача на дома, так как за признаками простуды может скрываться коронавирус.

По состоянию на 12 мая в России выявлено более 232 тыс. случаев COVID-19, свыше 43 тыс. пациентов вылечились, умерли более 2,1 тыс. Таким образом, уровень смертности составляет менее 1%.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой по уровню прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции РФ находится в пятом десятке среди всех стран. В настоящий момент этот показатель в России составляет 158,3 на 100 тыс. человек.

При этом в стране значительно возросло число проверок на COVID-19. Так, число обследованных составляет почти 6 млн человек.

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