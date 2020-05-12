В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

12 мая 2020     9
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

Еще 53 человека с подтвержденным диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус скончались за прошедшие сутки в Москве, сообщили 12 мая в оперативном штабе.

Оперштаб призвал москвичей в случае появления первых симптомов ОРВИ не заниматься самолечением, а сразу вызывать врача на дома, так как за признаками простуды может скрываться коронавирус.

По состоянию на 12 мая в России выявлено более 232 тыс. случаев COVID-19, свыше 43 тыс. пациентов вылечились, умерли более 2,1 тыс. Таким образом, уровень смертности составляет менее 1%.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой по уровню прироста выявленных случаев коронавирусной инфекции РФ находится в пятом десятке среди всех стран. В настоящий момент этот показатель в России составляет 158,3 на 100 тыс. человек.

При этом в стране значительно возросло число проверок на COVID-19. Так, число обследованных составляет почти 6 млн человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Павианы подрались из-за бутылки пива
Павианы подрались из-за бутылки пива

В южноафриканском городе Дурбан две обезьяны подрались из-за бутылки пива. Кадры, снятые во время сафари, организованного фирмой Tim Brown Tours …


Развивающимся странам предсказали политический кризис из-за коронавируса
Развивающимся странам предсказали политический кризис из-за коронавируса

Все развивающиеся страны в полной мере испытывают экономические последствия кризиса из-за пандемии коронавируса, что может привести к политической дестабилизации и …


США признали успехи России в Сирии
США признали успехи России в Сирии

Россия демонстрирует военные успехи в Сирии, хотя Москва и не довольна правлением легитимного президента республики Башара Асада. Об этом в …


В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически
В Севастополе удвоенную выплату на первого ребенка начислят автоматически

Департамент труда и социальной защиты населения объяснил севастопольцам, как можно получить удвоенную выплату на первого ребёнка до 1,5 лет.  Президент …


Вести Севастополь 12.05.2020
Вести Севастополь 12.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – Снюсы, вейпы и алкоголь. В Севастополе ограничили продажу вредных для здоровья товаров. Какие магазины, вероятно, закроются …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты