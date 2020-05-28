В Москве службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

Все городские службы Москвы, в том числе аварийные, приведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся в пятницу на столицу грозы с порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщил в четверг, 28 мая, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Ранее в этот же день МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно сообщению ведомства, в пятницу на столицу обрушится гроза, сопровождаемая очень сильными дождями, градом и порывистым ветром до 15–20 м/с.

«В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», — цитирует Бирюкова ТАСС.

В четверг об ухудшении погодных условий в столице в пятницу сообщил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его прогнозу, день пятницы и в ночь на субботу в столице может выпасть 30–60% месячной нормы осадков.

Температура воздуха понизится до 17–19 градусов. Вильфанд отметил, что в некоторых местах в Москве могут возникнуть подтопления.

Ранее в четверг Вильфанд предупредил о похолодании в России в начале лета. Метеоролог отметил, что до 1 июня на европейской части РФ ожидается до +20…+23 градусов, однако затем начнется резкое похолодание.