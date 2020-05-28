В Москве службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

28 мая 2020     10
В Москве службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

Все городские службы Москвы, в том числе аварийные, приведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся в пятницу на столицу грозы с порывами ветра до 20 м/с. Об этом сообщил в четверг, 28 мая, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Ранее в этот же день МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно сообщению ведомства, в пятницу на столицу обрушится гроза, сопровождаемая очень сильными дождями, градом и порывистым ветром до 15–20 м/с.

«В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», — цитирует Бирюкова ТАСС.

В четверг об ухудшении погодных условий в столице в пятницу сообщил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его прогнозу, день пятницы и в ночь на субботу в столице может выпасть 30–60% месячной нормы осадков.

Температура воздуха понизится до 17–19 градусов. Вильфанд отметил, что в некоторых местах в Москве могут возникнуть подтопления.

Ранее в четверг Вильфанд предупредил о похолодании в России в начале лета. Метеоролог отметил, что до 1 июня на европейской части РФ ожидается до +20…+23 градусов, однако затем начнется резкое похолодание.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В прошлом году в Севастополе план по доходам был выполнен на 78%.
В прошлом году в Севастополе план по доходам был выполнен на 78%.

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания правительства Севастополя.  «Расходная часть бюджета исполнена в сумме 40,7 млрд рублей. По …


На подачу заявлений для субсидии у предпринимателей Севастополя осталось три дня
На подачу заявлений для субсидии у предпринимателей Севастополя осталось три дня

Три дня есть у севастопольских предпринимателей для того, чтобы подать заявление на получение субсидий за апрель от правительства. В рамках …


В Евпатории закрыли подпольный ломбард
В Евпатории закрыли подпольный ломбард

Прокуратура Республики Крым обнаружила подпольный ломбард, скрывавшийся за вывеской комиссионного магазина. Индивидуальный предприниматель Евпатории предоставлял гражданам займы под залог имущества, …


В Москве службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы
В Москве службы перешли в режим повышенной готовности из-за грозы

Все городские службы Москвы, в том числе аварийные, приведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся в пятницу на столицу грозы …


ЕС продлил на год санкции против Сирии
ЕС продлил на год санкции против Сирии

Совет Евросоюза продлил на год санкции в отношении правительства Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 28 мая, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты