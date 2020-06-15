В Москве спасатели помогли кошке спуститься с козырька подъезда

15 июня 2020     16
В Москве спасатели помогли кошке спуститься с козырька подъезда

Московские спасатели помогли выпавшей из окна кошки спуститься с козырька подъезда. Об этом 14 июня агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел вечером 14 июня на Хвалынском бульваре на юге города. Кошка выпала на козырек подъезда, и хозяева не смогли выманить ее оттуда, поскольку животное не реагировало на призывы спрыгнуть. Прибывшие на место спасатели при помощи трехколенной пожарной лестницы сняли испуганное животное.

В пресс-службе добавили, что питомец был передан благодарным хозяевам. Кошка никаких повреждений не получила.

13 апреля сообщалось, что спасатели в Подмосковье достали упавшую в колодец кошку. О случившемся спасателям сообщил местный житель. По его словам, животное он обнаружил случайно, когда проверял уровень воды в колодце.

Источник: Газета Известия

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