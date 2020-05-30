В Москве спасли пытавшуюся покончить с собой женщину

30 мая 2020     18
В Москве спасли пытавшуюся покончить с собой женщину

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась покончить с собой в Северном административном округе. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

«В оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве поступило сообщение о попытке суицида по адресу: ул. Правды, д. 11. Пожарно-спасательные подразделения 27 ПСЧ (пожарно-спасательная часть. — Ред.) и 3 ПСЧ ФПС (Федеральная противопожарная служба. — Ред.) незамедлительно выехали по данному адресу», — приводит ТАСС сообщение главка МЧС Москвы.

Женщина находилась на внешней стороне балкона одной из квартир восьмиэтажного жилого дома, держась руками за перила. Пожарные незамедлительно приступили к ее спасению. Они спустились с балкона этажом выше и успешно переместили женщину внутрь квартиры. После этого она была передана для осмотра медицинским сотрудникам.

26 мая поездная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) спасла жизнь девушке на путях около станции Дмитров Савеловского направления в Подмосковье. Во время рейса машинист и его помощник увидели ее на путях, применили экстренное торможение и успели остановить состав буквально в нескольких метрах от нее.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Любимовке из-за строительства ливневки затопило дом
В Любимовке из-за строительства ливневки затопило дом

Сегодняшний ливень обернулся настоящим потопом для жителей одного из домов севастопольского поселка Любимовка. Во время строительства ливневой канализации – локальных …


Жители деревни в Псковской области сами отремонтировали дорогу
Жители деревни в Псковской области сами отремонтировали дорогу

Жителям деревни Бараново в Псковской области пришлось разработать свой способ ремонта дороги — бороной и шпалой. Проезд по ней возможен …


В Москве спасли пытавшуюся покончить с собой женщину
В Москве спасли пытавшуюся покончить с собой женщину

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась покончить с собой в Северном административном округе. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили …


ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе
ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе

В городе Сунжа республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы два террориста. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Фамилия …


Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер российского театра умер от коронавируса

Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты