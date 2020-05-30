В Москве спасли пытавшуюся покончить с собой женщину

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая пыталась покончить с собой в Северном административном округе. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

«В оперативную дежурную смену управления МЧС России по Москве поступило сообщение о попытке суицида по адресу: ул. Правды, д. 11. Пожарно-спасательные подразделения 27 ПСЧ (пожарно-спасательная часть. — Ред.) и 3 ПСЧ ФПС (Федеральная противопожарная служба. — Ред.) незамедлительно выехали по данному адресу», — приводит ТАСС сообщение главка МЧС Москвы.

Женщина находилась на внешней стороне балкона одной из квартир восьмиэтажного жилого дома, держась руками за перила. Пожарные незамедлительно приступили к ее спасению. Они спустились с балкона этажом выше и успешно переместили женщину внутрь квартиры. После этого она была передана для осмотра медицинским сотрудникам.

26 мая поездная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) спасла жизнь девушке на путях около станции Дмитров Савеловского направления в Подмосковье. Во время рейса машинист и его помощник увидели ее на путях, применили экстренное торможение и успели остановить состав буквально в нескольких метрах от нее.