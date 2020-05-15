В Москве умер «брошенный» у подъезда пенсионер с COVID-19

Вечером 14 мая в московской ГБ №15 скончался 75-летний Евгений Печурин, которого врачи «скорой» якобы бросили у подъезда. Об этом рассказал юрист Алексей Прянишников.

2 мая стало известно, что дочь пенсионера Елена обратилась в СК с просьбой провести проверку действий врачей больницы №36, которые после выписки ее отца с подтвержденным коронавирусом, доставили его домой, но якобы бросили в подъезде, чтобы не нести до квартиры.

Тогда в столичном депздраве отмечали, что мужчина получил в больнице всю необходимую терапию, передвигался самостоятельно, и был доставлен домой спецтранспортом с соблюдением всех необходимых санитарных норм. При этом на следующий день пенсионера снова госпитализировали.

По словам Прянишникова, пока причина смерти пенсионера не установлена, пишет «РИА Новости». При этом дочь пенсионера Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.

10 мая сообщалось, что пенсионерку в Москве оставили у подъезда после выписки из больницы, где она проходила лечение от коронавируса. По словам очевидцев, женщина просидела на скамейке у подъезда несколько часов, так как у нее не было телефона, чтобы связаться с сыном, и ключей.