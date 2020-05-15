В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперштабе.

Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Всего в столице умерли 1358 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Оперативный штаб напомнил о необходимости вызывать врача при первых симптомах ОРВИ, а также оставаться дома.

По последним данным, в России выявлено около 252 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,3 тыс. Таким образом, смертность в РФ стала одной из самых низких в мире, составив около 1%.

Глааврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, с чем связаны такие показатели.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дальнейшем процессе смягчения карантинных ограничений в столице. По его словам, решение по переходу ко второму этапу будет принимать через неделю-другую.