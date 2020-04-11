В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Число пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию скончавшихся в Москве увеличилось еще на восемь человек за прошедшие сутки и достигло 58. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Отмечается, что возраст погибших от 39 до 84 лет, у всех были сопутствующие заболевания. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, отек головного мозга и полнокровие внутренних органов. Также сообщается, что трое из скончавшихся болели сахарным диабетом, пишет «Интерфакс».

За последние сутки в Москве выявили 1124 новых случая коронавируса. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 7822 заболевших, сообщили в оперативном штабе.

Ранее 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам и сообщил, что с понедельника эпидемиологическая ситуация в столице начала ухудшаться: идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией.

«Если раньше в больницы ежедневно поступали около 500 человек, то сегодня уже 1300», ― говорится в сообщении Собянина.

По словам мэра, большая часть пациентов поступает еще до того, как был поставлен диагноз, однако по клинической картине врачи видят симптомы коронавируса.

В связи с этим в городе вводится дополнительный ряд ограничений. Так, в Москве приостанавливается работа каршеринга. С 13 апреля в Москве начнут постепенно вводить пропускной режим, остановятся практически все предприятия, кроме медорганизаций, коммунальных служб, органов власти, банков и транспортных компаний.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, начавшего распространяться в конце декабря из китайского Уханя. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.