В Москве введут выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы введут выплаты для людей, излечившихся от коронавируса и желающих стать донорами плазмы крови для новых заболевших. Об этом стало известно в воскресенье, 19 апреля.

«В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе также добавили, что объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл.

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