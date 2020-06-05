В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

За прошедшие 24 часа в Москве умерли 58 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили 5 июня в оперативном штабе по контролю и мониторингу эпидемиологической ситуации.

Таким образом, за весь период с начала пандемии от коронавируса скончались 2864 москвичей.

В целом в России, по состоянию на 5 июня, зарегистрировано 449 834 случая коронавируса в 85 регионах, 5 528 летальных исходов, 212 680 пациентов выздоровели.

Ранее в этот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России в медицинских учреждениях находится более 126 тыс. человек с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Из них более 3 460 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Министр также пообещал, что сделает себе прививку от коронавируса после появления вакцины.

4 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая о разработке прививок от коронавируса, заявила, что единой вакцины не будет. Специалисты создадут спектр препаратов для разных групп населения.

По словам Поповой, на данный момент озвучивать сроки появления вакцины пока что рано. Те даты, которые называются, — это «чья-то надежда», а не реальные планы.

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