В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

5 июня 2020     13
В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

За прошедшие 24 часа в Москве умерли 58 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили 5 июня в оперативном штабе по контролю и мониторингу эпидемиологической ситуации.

Таким образом, за весь период с начала пандемии от коронавируса скончались 2864 москвичей.

В целом в России, по состоянию на 5 июня, зарегистрировано 449 834 случая коронавируса в 85 регионах, 5 528 летальных исходов, 212 680 пациентов выздоровели.

Ранее в этот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России в медицинских учреждениях находится более 126 тыс. человек с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Из них более 3 460 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Министр также пообещал, что сделает себе прививку от коронавируса после появления вакцины.

4 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова, рассказывая о разработке прививок от коронавируса, заявила, что единой вакцины не будет. Специалисты создадут спектр препаратов для разных групп населения.

По словам Поповой, на данный момент озвучивать сроки появления вакцины пока что рано. Те даты, которые называются, — это «чья-то надежда», а не реальные планы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Минюст подтвердил законность указов Собянина
Минюст подтвердил законность указов Собянина

Министерство юстиции России признало обоснованными и соразмерными угрозе ограничения, введенные в ряде регионов в связи с распространением коронавируса. Об этом …


В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы. У всех скончавшихся была подтверждена пневмония. Также все …


Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Об этом …


В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

За прошедшие 24 часа в Москве умерли 58 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили 5 июня в оперативном штабе по …


Льготы для самозанятых граждан предоставляют в Башкирии
Льготы для самозанятых граждан предоставляют в Башкирии

В Башкирии начали выделять льготы самозанятым. Местные жители, которые перешли на специальный налоговый режим, теперь имеют право ряд послаблений. Всем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты